Арина Соболенко поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 17 мая белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на вторую строчку, представительница Польши Ига Свёнтек — на пятую. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, опустилась на восьмую позицию.
Чемпионская гонка WTA. 17 мая
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3311.
2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 2527.
3 (2). Наоми Осака (Япония) — 2466.
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2085.
5 (12). Ига Свёнтек (Польша) — 1955.
6 (5). Дженнифер Брэйди (США) — 1678.
7 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1577.
8 (7). Вероника Кудерметова (Россия) — 1522.
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 1316.
10 (10). Джессика Пегула (США) — 1316.
...
15 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 1027...
26 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 752...
33 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 598...
38 (53). Вера Звонарёва (Россия) — 495...
43 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 446...
52 (48). Маргарита Гаспарян (Россия) — 388...
55 (51). Светлана Кузнецова (Россия) — 372...
71 (68). Людмила Самсонова (Россия) — 264...
80 (77). Анастасия Гасанова (Россия) — 223...
92 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 173...
95 (92). Анна Калинская (Россия) — 168...
99 (98). Варвара Грачёва (Россия) — 155.
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