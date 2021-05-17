«В инстаграме все родину любят». Подписчик раскритиковал Медведева, Даниил ответил

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на критику, связанную с его постоянным местом жительства. Напомним, Медведев живёт и тренируется в Монте-Карло (Монако).
Ранее первая ракетка России опубликовал в «Инстаграме» пост, где признался, что в первую очередь чувствует себя дома в Москве.
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.
«Ну, а что тогда в Монте-Карло свалил? Если так любишь Москву, то плати нам налоги, в чём проблема? А то в инстаграме все родину любят, а на деле», — написал в комментариях к посту один из подписчиков Медведева.
«А на деле у меня есть постоянная команда из четырёх человек, каждый из которых живёт на юге Франции», — ответил Медведев.
25-летний Медведев — победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP-2020 в Лондоне (Великобритания), финалист двух турниров «Большого шлема».
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