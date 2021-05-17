Даниил Медведев и Андрей Рублёв стали лауреатами премии «Серебряная лань»

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв вошли в десятку лучших спортсменов России 2020 года по версии Федерации спортивных журналистов России. Сегодня, 17 мая прошла церемония вручения традиционной премии «Серебряная лань», на которой чествовали лауреатов.

Оба теннисиста не смогли принять участие в мероприятии, однако записали видеообращения в честь награждения.

«Рад войти в список лучших спортсменов. У меня всё хорошо, готовлюсь к турнирам, посмотрим, как всё сложится», — сказал Рублёв.

«Всегда приятно, что работу оценивают. Продолжу трудиться», — отметил Медведев.

Также в числе приглашённых попала заслуженный тренер России по теннису Марина Марьенко, мама Андрея Рублёва.

«Наши ребята достигают всё больше и больше. У них нет времени на подготовку. Это сказывается на психологическом состоянии, бывают какие-то срывы. Хочу, чтобы их больше любили и прославляли. Хотя, их и так прославляют», — приводит слова Марьенко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.