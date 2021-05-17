Илья Ивашко вышел в основную сетку турнира в Женеве

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), который продлится до 22 мая.
В решающем раунде квалификации Ивашко в двух сетах обыграл американского теннисиста Маккензи Макдональда со счётом 6:4, 6:3.
Встреча продлилась 1 час 16 минут. Ивашко 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Макдональда – 1 эйс и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.
Призовой фонд турнира в Женеве составил более € 419 тыс. Отметим, что первым сеяным соревнований стал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер. Во втором круге домашнего турнира он сыграет с победителем встречи Джордан Томпсон (Австралия) – Пабло Андухар (Испания).
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