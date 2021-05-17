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Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Белграде

Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Белграде
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-250 в Белграде (Сербия), где была посеяна под первым номером.

В основной сетке турнира россиянку заменила представительница Болгарии Виктория Томова.

«Должна сказать, что вынуждена отказаться от участия в турнире в Белграде. Здесь прекрасные условия, вы отличные хозяева! Это обидное решение, но моему телу нужно дополнительное время на восстановление, чтобы выздороветь и подойти к «Ролан Гаррос» полностью готовой», — написала Павлюченкова в своём «твиттере».

Ранее россиянка снялась с турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) из-за травмы мышц живота. Это произошло после успешного выступления на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания), где Павлюченкова дошла до полуфинала, проиграв там будущей чемпионке – белоруске Арине Соболенко – со счётом 2:6, 3:6.

Анастасия Павлюченкова рассказала о причине снятия с турнира в Риме
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