17-летняя Пигато после поражения от Серены Уильямс попросила её о совместном фото

Итальянская теннисистка Лиза Пигато попросила американку Серену Уильямс сделать совместное фото после матча первого круга на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия). 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» любезно согласилась, что вызвало у болельщиков положительную реакцию.

Напомним, 17-летняя Пигато проиграла Серене (1) в двух сетах со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 8 минут.

Снимок доступен в «твиттере» Tennis Now.

Пигато занимает 572-ю строчку в рейтинге WTA. Она пробилась в основную сетку турнира в Парме через квалификацию.

Призовой фонд грунтовых соревнований в Парме составил более € 189 тыс. Турнир продлится до 23 мая. Ранее в его второй круг пробилась россиянка Дарья Касаткина.