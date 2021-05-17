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Australian Open — 2022 может пройти не в Австралии. Известны варианты замены

Australian Open — 2022 может пройти не в Австралии. Известны варианты замены
Теннис 0

Организаторы Australian Open сообщили, что в 2022 году турнир «Большого шлема» может быть перенесён в другую страну из-за жёстких карантинных мер в Австралии по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает издание ABC Sport.

Федерация тенниса Австралии допускает данный вариант при условии, что им не удастся договориться с властями о смягчении условий въезда в страну для участников турнира. На прошедшем чемпионате теннисистам пришлось просидеть в номерах 14 дней после прилёта в Австралию, что вызвало негативную реакцию у спортсменов. С февраля карантинные правила в стране не смягчились, более того, они останутся до середины 2022 года.

В качестве возможных вариантов замещения рассматриваются Доха (Катар) и Дубай (ОАЭ), где в этом году проходила квалификация Australian Open.

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На двух рейсах с игроками, которые прилетели в Мельбурн для участия в Australian Open, оказались заражённые пассажиры.
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