Australian Open — 2022 может пройти не в Австралии. Известны варианты замены

Организаторы Australian Open сообщили, что в 2022 году турнир «Большого шлема» может быть перенесён в другую страну из-за жёстких карантинных мер в Австралии по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает издание ABC Sport.
Федерация тенниса Австралии допускает данный вариант при условии, что им не удастся договориться с властями о смягчении условий въезда в страну для участников турнира. На прошедшем чемпионате теннисистам пришлось просидеть в номерах 14 дней после прилёта в Австралию, что вызвало негативную реакцию у спортсменов. С февраля карантинные правила в стране не смягчились, более того, они останутся до середины 2022 года.
В качестве возможных вариантов замещения рассматриваются Доха (Катар) и Дубай (ОАЭ), где в этом году проходила квалификация Australian Open.
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