Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер узнал своего соперника по матчу второго круга турнира в Женеве

Федерер узнал своего соперника по матчу второго круга турнира в Женеве
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Пабло Андухар вышел во второй круг турнира в Женеве (Швейцария). В матче первого круга он обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона.

Для победы Андухару потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу Пабло. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Во втором сете матч был прерван из-за дождя.

Андухар не выполнил ни одного эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Томпсон четыре раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Андухар поспорит с швейцарцем Роджером Федерером.

Призовой фонд турнира в Женеве составляет € 419 470. Финал пройдёт 22 мая.

Женева. 1-й круг
17 мая 2021, понедельник. 15:50 МСК
Джордан Томпсон
63
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Пабло Андухар
75
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
Федерер – об ОИ в Токио: если население страны сопротивляется, возможно, лучше не ехать
Богатейший теннисист мира поборется за приз в € 41 тыс. Федерер готовится к «Ролан Гаррос»
Знаменитый швейцарец впервые сыграет на турнире ATP-250 в Женеве. А кто ещё с ним в сетке?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021