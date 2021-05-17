Федерер узнал своего соперника по матчу второго круга турнира в Женеве
Испанский теннисист Пабло Андухар вышел во второй круг турнира в Женеве (Швейцария). В матче первого круга он обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона.
Для победы Андухару потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу Пабло. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Во втором сете матч был прерван из-за дождя.
Андухар не выполнил ни одного эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник Томпсон четыре раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира Андухар поспорит с швейцарцем Роджером Федерером.
Призовой фонд турнира в Женеве составляет € 419 470. Финал пройдёт 22 мая.
Женева. 1-й круг
17 мая 2021, понедельник. 15:50 МСК
63
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
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75
Пабло Андухар
П. Андухар
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