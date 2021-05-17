Кей Нисикори станет отцом
Японский теннисист Кей Нисикори объявил, что он и его жена Маи Ямаути ждут ребёнка, который появится в конце этого года, сообщил португальский журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
«Мы с Маи рады объявить, что позже в этом году мы добавим ещё одного маленького миньона», — написал Нисикори.
Это будет первый ребёнок в семье бывшей четвёртой ракетки мира. 30-летний Нисикори и 29-летняя Ямаути поженились в конце прошлого года. До этого они встречались более пяти лет.
Пост можно посмотреть в «твиттере» Жозе Моргадо.
На турнире в Риме (Италия) Кей дошёл до третьего круга, где проиграл представителю Германии Александру Звереву в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Следующим турниром японца станет «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).
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