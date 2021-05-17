Кэхилл вспомнил забавную историю в связи с поражением Плишковой 6:0, 6:0

Австралийский теннисист и тренер румынки Симоны Халеп Даррен Кэхилл вспомнил забавную историю в связи со вчерашним поражением Каролины Плишковой от Иги Свёнтек в финале турнира в Риме (Италия) со счётом 0:6, 0:6.
«Андре (Агасси. — Прим. «Чемпионата») и Штеффи (Граф. — Прим. «Чемпионата») участвовали в викторине много лет назад. Был задан вопрос со множественным выбором ответов: «Кто единственный игрок, выигравший финал «Большого шлема» 6:0 6:0?» Их столик ошибся, когда Штеффи обвела имя Мартины (Хингис. — Прим. «Чемпионата»). Она думала, что в 1988 году счёт был 6:1 6:0», — поделился историей Кэхилл в своём «https://twitter.com/darren_cahill/status/1394211966860750848».
В 1988 году в финале «Ролан Гаррос» Штеффи Граф обыграла Наталью Звереву из Беларуси со счётом 6:0, 6:0. Для победы ей понадобилось 34 минуты.
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