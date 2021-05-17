Беккер: не вижу Надаля таким же доминирующим на грунте, как в предыдущие сезоны

Немецкий теннисист Борис Беккер выразил сомнения по поводу шансов испанца Рафаэля Надаля на титул на «Ролан Гаррос».
«В паспорте Надаля написано, что в июне ему исполнится 35 лет. В этом году я ни разу не видел Надаля таким же сильным, как в финале в Париже против Новака Джоковича (на последнем «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»). Но теннис может измениться в течение нескольких месяцев. В этом году я не вижу его таким доминирующим на грунте, как в предыдущие сезоны. Настрой, безусловно, является важным фактором. Если он не выиграет Masters 1000 в Риме, он не прибудет с большой уверенностью в Париж. Да, он выигрывал турнир тринадцать раз, но я не вижу в нём доминирующего начала. Это правда, что он победил в Барселоне, но ему пришлось бороться до конца», — приводит слова Беккера Tennis World USA.
В финале турнира в Риме (Италия) Надаль обыграл серба Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 7:5, 1:6, 6:3.
- 17 мая 2021
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
17:58
-
17:44
-
17:00
-
15:59
-
15:28
-
15:07
-
14:59
-
14:55
-
14:18
-
13:38
-
12:30
-
11:20
-
10:56
-
10:10
-
09:14
-
08:59
-
08:44
-
08:36
-
05:24
-
00:09
- 16 мая 2021
-
23:40
-
23:08
-
22:56
-
22:29
-
22:14
-
21:55
-
21:36
-
21:02
-
19:50
-
19:31
-
16:39
-
15:35