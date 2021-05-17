Беккер: не вижу Надаля таким же доминирующим на грунте, как в предыдущие сезоны

Немецкий теннисист Борис Беккер выразил сомнения по поводу шансов испанца Рафаэля Надаля на титул на «Ролан Гаррос».

«В паспорте Надаля написано, что в июне ему исполнится 35 лет. В этом году я ни разу не видел Надаля таким же сильным, как в финале в Париже против Новака Джоковича (на последнем «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»). Но теннис может измениться в течение нескольких месяцев. В этом году я не вижу его таким доминирующим на грунте, как в предыдущие сезоны. Настрой, безусловно, является важным фактором. Если он не выиграет Masters 1000 в Риме, он не прибудет с большой уверенностью в Париж. Да, он выигрывал турнир тринадцать раз, но я не вижу в нём доминирующего начала. Это правда, что он победил в Барселоне, но ему пришлось бороться до конца», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

В финале турнира в Риме (Италия) Надаль обыграл серба Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 7:5, 1:6, 6:3.