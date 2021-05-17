Миша Зверев рассказал, за счёт чего можно победить Надаля

Немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат Александра Зверева, поделился мнением об игре третьей ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Когда сталкиваешься с Рафаэлем, ты всегда надеешься, что у него не самый лучший день. Но когда он выходит на корт, ты знаешь, что будешь играть против кого-то очень сильного, кто бегает как сумасшедший и дерётся за все мячи. Чтобы помериться силами с чемпионом такого калибра, как Надаль, нужно быть очень сильным морально и верить в свой теннис. Нужно точно знать, какую тактику выбрать, чтобы победить его. Тактика важна, но ментальный аспект, на мой взгляд, является ключом ко всему», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

В финале турнира в Риме (Италия) Надаль обыграл серба Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 7:5, 1:6, 6:3.