Стали известны обладатели уайлд-кард на «Ролан Гаррос»
Президент французской федерации тенниса Жиль Мореттон одобрил предложенные кандидатуры теннисистов для получения уайлд-кард на «Ролан Гаррос», сообщает официальный сайт турнира.
У женщин уайлд-кард в основную сетку турнира получили француженки Осиан Бабель, Клара Бюрель, Осиан Доден, Эльза Жакмо, Клое Паке, Диан Парри, Армони Тан, а также австралийка Астра Шарма по обмену с федерацией тенниса Австралии.
У мужчин уайлд-кард в основную сетку турнира получили Грегуар Баррер, Бенжамин Бонзи, Матиас Бург, Артур Казо, Энцо Коко, Юго Гастон, Артюр Риндеркнех. Восьмая уайлд-кард достанется австралийскому игроку, как ранее договорились французская и австралийская теннисные федерации.
«Ролан Гаррос» пройдёт в столице Франции с 30 мая по 13 июня.
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