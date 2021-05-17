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Стали известны обладатели уайлд-кард на «Ролан Гаррос»

Стали известны обладатели уайлд-кард на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2021 0

Президент французской федерации тенниса Жиль Мореттон одобрил предложенные кандидатуры теннисистов для получения уайлд-кард на «Ролан Гаррос», сообщает официальный сайт турнира.

У женщин уайлд-кард в основную сетку турнира получили француженки Осиан Бабель, Клара Бюрель, Осиан Доден, Эльза Жакмо, Клое Паке, Диан Парри, Армони Тан, а также австралийка Астра Шарма по обмену с федерацией тенниса Австралии.

У мужчин уайлд-кард в основную сетку турнира получили Грегуар Баррер, Бенжамин Бонзи, Матиас Бург, Артур Казо, Энцо Коко, Юго Гастон, Артюр Риндеркнех. Восьмая уайлд-кард достанется австралийскому игроку, как ранее договорились французская и австралийская теннисные федерации.

«Ролан Гаррос» пройдёт в столице Франции с 30 мая по 13 июня.

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