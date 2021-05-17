Путинцева вышла во второй круг турнира в Белграде

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг на турнире в Белграде (Сербия). В матче первого круга она обыграла представительницу Словении Каю Юван.
Для победы Путинцевой потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1 в пользу Юлии. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут. Матч прерывался из-за дождя.
Путинцева не выполнила ни одного эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала 9 из 20 брейк-пойнтов. Её соперница Юван ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал соревнований Путинцева поспорит с победительницей встречи между представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк и Аной Конюх из Хорватии.
Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238. Финал пройдёт 22 мая.
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