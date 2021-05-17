С. Уильямс — о просьбе Пигато о фото: жаль, я не сделала этого в своём первом матче

Восьмая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс поделилась мнение о матче первого круга турнира в Парме (Италия). Серена обыграла 17-летнюю итальянку Лизу Пигато 6:3, 6:2. После матча Лиза подошла к Серене и попросила с ней сфотографироваться.
«В первом гейме она играла очень хорошо, и мне нужно было приспособиться. Это было выяснение её игры. Лиза играла очень хорошо. Она сказала мне, что ей всего 17 лет. Её будущее супер-яркое — она хорошо справилась с этим моментом, поэтому я с нетерпением жду, чтобы болеть за неё в будущем.
Обычно я фотографируюсь после матча, в раздевалке. Это было действительно круто и дерзко. Это был её первый матч в основной сетке WTA, поэтому я подумала, что это действительно хорошая возможность сфотографироваться — она сможет вспоминать это через много лет. Жаль, что я не сделала этого в своём первом матче, это было бы действительно классно", — приводит слова Уильямс WTA.
- 17 мая 2021
-
22:52
-
22:26
-
22:08
-
21:18
-
20:16
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
17:58
-
17:44
-
17:00
-
15:59
-
15:28
-
15:07
-
14:59
-
14:55
-
14:18
-
13:38
-
12:30
-
11:20
-
10:56
-
10:10
-
09:14
-
08:59
-
08:44
-
08:36
-
05:24
-
00:09
- 16 мая 2021
-
23:40
-
23:08
-
22:56
-
22:29
-
22:14
-
21:55
-
21:36