С. Уильямс — о просьбе Пигато о фото: жаль, я не сделала этого в своём первом матче

Восьмая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс поделилась мнение о матче первого круга турнира в Парме (Италия). Серена обыграла 17-летнюю итальянку Лизу Пигато 6:3, 6:2. После матча Лиза подошла к Серене и попросила с ней сфотографироваться.

«В первом гейме она играла очень хорошо, и мне нужно было приспособиться. Это было выяснение её игры. Лиза играла очень хорошо. Она сказала мне, что ей всего 17 лет. Её будущее супер-яркое — она хорошо справилась с этим моментом, поэтому я с нетерпением жду, чтобы болеть за неё в будущем.

Обычно я фотографируюсь после матча, в раздевалке. Это было действительно круто и дерзко. Это был её первый матч в основной сетке WTA, поэтому я подумала, что это действительно хорошая возможность сфотографироваться — она сможет вспоминать это через много лет. Жаль, что я не сделала этого в своём первом матче, это было бы действительно классно", — приводит слова Уильямс WTA.