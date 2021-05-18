Стэн Вавринка не сыграет на «Ролан Гаррос»

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка принял решение отказаться от участия в грядущем розыгрыше «Ролан Гаррос», который пройдёт с 30 мая по 13 июня. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Ранее, в конце марта Вавринка перенёс операцию на левую ногу, которая долгое время его беспокоила. Однако швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства. Отметим, что с того времени Вавринка не принял участия ни в одном турнире ATP.

На данный момент 36-летний Вавринка находится на 24-й строчке в обновлённом рейтинге АТР.

Вавринка выигрывал на Открытом чемпионате Франции в 2015 году, в решающем матче он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Стэн Вавринка, перенёсший операцию на ноге, поделился фотографиями из тренажёрного зала