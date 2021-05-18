«Ну что за красавчик?» Фанаты оценили фото Даниила Медведева из бассейна

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» фото из бассейна.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

«Последний день в Москве. Пора возвращаться к работе», — написал Медведев в описании к посту.

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Медведев посетил столицу России после вылета с прошедшего грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), где он во втором круге проиграл соотечественнику Аслану Карацеву со счётом 2:6, 4:6.

25-летний Медведев — победитель 10 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP-2020 в Лондоне (Великобритания), финалист двух турниров «Большого шлема».

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