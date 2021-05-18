Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Аслан Карацев: я не гонюсь за деньгами

Аслан Карацев: я не гонюсь за деньгами
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев объяснил, почему, несмотря на свой прогресс в туре, пока не спешит подписывать контракты со спонсорами.

«Я не гонюсь за деньгами, не поймите меня неправильно, они мне нравятся, как и всем, но мы с командой хотим убедиться в надёжности спонсора, прежде чем подписывать какие-либо контракты», — приводит слова Карацева Gazzetta.it.

На стартовавшем турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция) Аслан Карацев в первом круге сыграет с 19-летним итальянским теннисистом Янником Синнером (6).

На данный момент Карацев является третьей ракеткой России, в рейтинге 52 недель ATP Аслан занимает 25-ю позицию.

Аслан Карацев стал третьей ракеткой России
Карацев впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы
Сейчас Аслан Карацев входит в топ-10 по призовым в 2021 году. И впереди него ещё два представителя России — Медведев и Рублёв.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021