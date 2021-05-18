Аслан Карацев: я не гонюсь за деньгами
Российский теннисист Аслан Карацев объяснил, почему, несмотря на свой прогресс в туре, пока не спешит подписывать контракты со спонсорами.
«Я не гонюсь за деньгами, не поймите меня неправильно, они мне нравятся, как и всем, но мы с командой хотим убедиться в надёжности спонсора, прежде чем подписывать какие-либо контракты», — приводит слова Карацева Gazzetta.it.
На стартовавшем турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция) Аслан Карацев в первом круге сыграет с 19-летним итальянским теннисистом Янником Синнером (6).
На данный момент Карацев является третьей ракеткой России, в рейтинге 52 недель ATP Аслан занимает 25-ю позицию.
Аслан Карацев стал третьей ракеткой России
Карацев впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы
Сейчас Аслан Карацев входит в топ-10 по призовым в 2021 году. И впереди него ещё два представителя России — Медведев и Рублёв.
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