Хачанов вышел во второй круг турнира в Лионе, обыграв на тай-брейке 115-ю ракетку мира
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).
В стартовом матче россиянин в трёх сетах обыграл 115-ю ракетку мира француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бонзи — 10 эйсов, 2 невынужденные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем раунде Хачанов сразится с представителем Польши Камилем Майхшаком.
Призовой фонд турнира в Лионе составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Бенуа Пэр, который взял титул в 2019 году, в 2020-м — соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
14:37
-
14:24
-
13:32
-
13:24
-
13:07
-
11:06
-
10:49
-
10:14
-
09:35
-
00:40
- 17 мая 2021
-
23:49
-
22:52
-
22:26
-
22:08
-
21:18
-
20:16
-
19:32
-
19:04
-
18:46
-
17:58
-
17:44
-
17:00
-
15:59
-
15:28
-
15:07
-
14:59
-
14:55
-
14:18
-
13:38
-
12:30
-
11:20
-
10:56
-
10:10
-
09:14
-
08:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам