Хачанов вышел во второй круг турнира в Лионе, обыграв на тай-брейке 115-ю ракетку мира

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В стартовом матче россиянин в трёх сетах обыграл 115-ю ракетку мира француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бонзи — 10 эйсов, 2 невынужденные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем раунде Хачанов сразится с представителем Польши Камилем Майхшаком.

Призовой фонд турнира в Лионе составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Бенуа Пэр, который взял титул в 2019 году, в 2020-м — соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.