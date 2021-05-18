Стало известно расписание финального этапа Кубка Дэвиса
Появилось расписание финального турнира Кубка Дэвиса. Соревнования начнутся через 4 дня после завершения итогового турнира ATP, 25 ноября.
Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Испании и Эквадора. С представителями Эквадора россияне встретятся 27 ноября, с испанцами – 28-го. Матчи будут проведены в Мадриде.
Также регламент гласит, что два четвертьфинала, полуфиналы и финал пройдут в Мадриде. А в Турине и Инсбруке состоится по одному четвертьфиналу.
Полуфиналы запланированы организаторами на 3 и 4 декабря, финал – на 5-е.
Сборная России в 2019 году дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, где уступила сборной Канады. Россияне как полуфиналисты автоматически получили путёвку в финальный этап турнира 2021 года.
Россия снова в одной группе с Испанией. Это самый опасный соперник в Кубке Дэвиса
Надаль будет главной проблемой сборной России. Но Медведев, Рублёв и Хачанов способны достойно противостоять ему.
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