18-летний француз Артур Казо выполнил эффектный твинер на турнире в Женеве
18-летний французский теннисист Артур Казо провёл и выиграл первый в карьере матч в основной сетке турнира ATP. В концовке второго сета Казо выиграл очко, выполнив эффектный твинер.
Это произошло на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), где он встречался с более опытным соотечественником Адрианом Маннарино. Матч продлился 2 часа 30 минут и завершился со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 – в пользу Казо.
В следующем круге соревнований Казо сыграет с представителем Уругвая Пабло Куэвасом.
В данный момент Казо занимает 517-ю строчку в рейтинге 52 недель ATP.
Призовой фонд турнира в Женеве составляет € 419 470. Первым сеяным соревнований стал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер.
Стало известно время начала первого грунтового матча Федерера в этом сезоне
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