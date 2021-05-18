18-летний француз Артур Казо выполнил эффектный твинер на турнире в Женеве

18-летний французский теннисист Артур Казо провёл и выиграл первый в карьере матч в основной сетке турнира ATP. В концовке второго сета Казо выиграл очко, выполнив эффектный твинер.

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), где он встречался с более опытным соотечественником Адрианом Маннарино. Матч продлился 2 часа 30 минут и завершился со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 – в пользу Казо.

В следующем круге соревнований Казо сыграет с представителем Уругвая Пабло Куэвасом.

В данный момент Казо занимает 517-ю строчку в рейтинге 52 недель ATP.

Призовой фонд турнира в Женеве составляет € 419 470. Первым сеяным соревнований стал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер.