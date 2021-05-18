Чилич сенсационно уступил 18-летнему Штрикеру в первом круге турнира в Женеве. Видео

Хорватский теннисист Марин Чилич уступил в матче первого круга турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).



На старте соревнований 46-я ракетка мира сенсационно проиграл 18-летнему швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру, получившему уайлд-кард от организаторов на участие. Счёт встречи – 7:6 (7:5), 6:1 в пользу швейцарского теннисиста. Матч продолжался 1 час 18 минут.

За выход в следующую стадию турнира Штрикер поспорит с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем. На данный момент швейцарец занимает 419-е место в рейтинге 52 недель ATP.



Действующим победителем турнира в Женеве является немецкий теннисист Александр Зверев. В финальном матче 2019 года он одолел чилийца Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.