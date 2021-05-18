Циципас: необходимо сосредоточиться на «Ролан Гаррос» и показать лучшую игру

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал о своей текущей форме и настрое на предстоящий открытый чемпионат Франции.
«Я не чувствую себя истощённым, я изначально хотел приехать на турнир в Лионе, чтобы проверить себя. Это ещё одна возможность посмотреть на то, насколько далеко я могу зайти, а также сыграть матчи на грунте.
Я всё ещё не чувствую себя в полном балансе. Стараюсь быть стабильным, но иногда случаются некоторые провалы. Но я пытаюсь достичь лучшей формы.
Чувствую себя определённо лучше, чем в прошлом году. У меня теперь строгий распорядок дня и привычек, чтобы улучшить свою последовательность.
Форма перед «Ролан Гаррос»? Многие играли отлично, но, возможно, это им не поможет во Франции. А мне необходимо сосредоточиться на этом турнире больше, чем на каком-либо другом. Нужно попробовать показать свою лучшую игру.
Если я буду проводить матчи как против Джоковича в Риме, то это только поможет мне вывести мою игру на новый уровень и улучшить место в рейтинге ATP», — рассказал Циципас в интервью официальному сайту ATP.
Напомним, греческий теннисист занимает первое место в чемпионской гонке ATP. В нынешнем году он одержал победу на турнире в Монте-Карло, в финале обыграв россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 6:3.
На турнире в ATP-250 в Лионе Циципас посеян под вторым номером. Свой первый матч грек сыграет во втором круге с победителем пары Жо-Вильфрида Цонги (Франция) и Томми Пола (США).
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