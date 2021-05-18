Федерер: Зверев — отличный парень. Не хочу обсуждать обвинения в домашнем насилии

Многократный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, повлияли ли обвинения бывшей девушки Александра Зверева Ольги Шарыповой в домашнем насилии на решение агенства Team8 расстаться с шестой ракеткой мира.



«Я близок с компанией Team8, но в то же время решения принимает Тони (Тони Годсик – основатель компании и агент Федерера. – прим. «Чемпионата») и команда. Саша – отличный парень. Мне нравится его игра, я рад за него, когда он побеждает.



Эта история уже в прошлом, а Саше, я думаю, важно чувствовать себя комфортно со своей командой. Агентство не должно стоять на пути игрока, мешать его жизни. Слышал, что Саша хотел начать всё с чистого листа.



Если честно, я не знаю, хочу ли об этом говорить. Я не хочу поднимать эту тему. Я хочу, чтобы Саша концентрировался на теннисе. Кто я такой, чтобы комментировать это спустя месяцы? Я понимаю, что вы хотите что-то об этом написать. Но и вы меня тоже поймите, мне не очень комфортно об этом говорит», — сказал Федерер в интервью с журналистом Беном Ротербергом, опубликованном в его «твиттере».



Напомним, Россиянка Ольга Шарыпова, которая несколько лет находилась в отношениях с теннисистом Александром Зверевым, в прошлом году рассказала, что во время ссоры её «пытались задушить подушкой, ударили головой о стену, скручивали руки».