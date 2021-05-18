Федерер: я сделал слишком много ошибок. Набрать лучшую форму к Уимблдону станет испытанием

Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвёл итоги встречи второго круга на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария), в которой он уступил испанцу Пабло Андухару (4:6, 6:4, 4:6).
«Матч не был драматичным, я просто сделал слишком много ошибок. Это досадно, но я должен принять этот факт как часть рабочего процесса и двигаться дальше. Я надеялся, что смогу показать лучшую игру. Впереди у меня много работы.
Я чувствую себя лучше физически по сравнению с турниром в Дохе (Федерер уступил во втором круге Николозу Басилашвили со счётом 6:3, 1:6, 5:7. — прим. «Чемпионата»), что является хорошим знаком на ближайшие недели и для тех целей, которые у меня есть. Но набрать лучшую форму на Уимблдон будет большим испытанием», — приводит слова Федерера журналист Симон Херинг в своём «твиттере».
- 18 мая 2021
-
20:10
-
19:55
-
19:29
-
19:02
-
18:49
-
18:34
-
18:09
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:30
-
17:06
-
16:49
-
16:39
-
16:22
-
16:06
-
15:28
-
15:18
-
14:37
-
14:24
-
13:32
-
13:24
-
13:07
-
11:06
-
10:49
-
10:14
-
09:35
-
00:40
- 17 мая 2021
-
23:49
-
22:52
-
22:26
-
22:08
-
21:18
-
20:16
-
19:32