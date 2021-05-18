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Федерер: я сделал слишком много ошибок. Набрать лучшую форму к Уимблдону станет испытанием

Федерер: я сделал слишком много ошибок. Набрать лучшую форму к Уимблдону станет испытанием
Никита Паглазов
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвёл итоги встречи второго круга на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария), в которой он уступил испанцу Пабло Андухару (4:6, 6:4, 4:6).

«Матч не был драматичным, я просто сделал слишком много ошибок. Это досадно, но я должен принять этот факт как часть рабочего процесса и двигаться дальше. Я надеялся, что смогу показать лучшую игру. Впереди у меня много работы.

Я чувствую себя лучше физически по сравнению с турниром в Дохе (Федерер уступил во втором круге Николозу Басилашвили со счётом 6:3, 1:6, 5:7. — прим. «Чемпионата»), что является хорошим знаком на ближайшие недели и для тех целей, которые у меня есть. Но набрать лучшую форму на Уимблдон будет большим испытанием», — приводит слова Федерера журналист Симон Херинг в своём «твиттере».

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