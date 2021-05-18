Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина в упорной борьбе уступила Стивенс в матче второго круга на турнире в Парме

Касаткина в упорной борьбе уступила Стивенс в матче второго круга на турнире в Парме
Никита Паглазов
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в матче второго круга на турнире WTA-250 в Парме (Италия).

37-я ракетка мира проиграла представительнице США Слоан Стивенс со счётом 6:1, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

Касаткина сделала четыре двойные ошибки, реализовала девять брейк-пойнтов из 16 и ни разу не подала навылет. Стивенс выполнила три эйса, две двойные ошибки и использовала девять брейк-пойнтов из 19.

В четвертьфинале турнира американка встретится с победительницей матча между Сарой Соррибес-Тормо (Испания) и Сарой Эррани (Италия).

Напомним, ранее соревнования покинула первая сеяная, американка Серена Уильямс.

Турнир в Парме проходит с 16 по 23 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 189 708.

Парма (ж). 2-й круг
18 мая 2021, вторник. 18:25 МСК
Слоан Стивенс
65
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 7
6 		4 5
         
Дарья Касаткина
37
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021