Касаткина в упорной борьбе уступила Стивенс в матче второго круга на турнире в Парме

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в матче второго круга на турнире WTA-250 в Парме (Италия).



37-я ракетка мира проиграла представительнице США Слоан Стивенс со счётом 6:1, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 6 минут.



Касаткина сделала четыре двойные ошибки, реализовала девять брейк-пойнтов из 16 и ни разу не подала навылет. Стивенс выполнила три эйса, две двойные ошибки и использовала девять брейк-пойнтов из 19.



В четвертьфинале турнира американка встретится с победительницей матча между Сарой Соррибес-Тормо (Испания) и Сарой Эррани (Италия).



Напомним, ранее соревнования покинула первая сеяная, американка Серена Уильямс.



Турнир в Парме проходит с 16 по 23 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 189 708.