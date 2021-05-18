Касаткина в упорной борьбе уступила Стивенс в матче второго круга на турнире в Парме
Поделиться
Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в матче второго круга на турнире WTA-250 в Парме (Италия).
37-я ракетка мира проиграла представительнице США Слоан Стивенс со счётом 6:1, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 6 минут.
Касаткина сделала четыре двойные ошибки, реализовала девять брейк-пойнтов из 16 и ни разу не подала навылет. Стивенс выполнила три эйса, две двойные ошибки и использовала девять брейк-пойнтов из 19.
В четвертьфинале турнира американка встретится с победительницей матча между Сарой Соррибес-Тормо (Испания) и Сарой Эррани (Италия).
Напомним, ранее соревнования покинула первая сеяная, американка Серена Уильямс.
Турнир в Парме проходит с 16 по 23 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 189 708.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
21:23
-
20:49
-
20:41
-
20:10
-
19:55
-
19:29
-
19:02
-
18:49
-
18:34
-
18:09
-
17:58
-
17:51
-
17:30
-
17:30
-
17:06
-
16:49
-
16:39
-
16:22
-
16:06
-
15:28
-
15:18
-
14:37
-
14:24
-
13:32
-
13:24
-
13:07
-
11:06
-
10:49
-
10:14
-
09:35
-
00:40
- 17 мая 2021
-
23:49
-
22:52
-
22:26
-
22:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам