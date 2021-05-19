Борна Чорич перенесёт операцию на плече у хирурга, который помог Шараповой

30-я ракетка мира хорват Борна Чорич перенесёт операцию на правом плече после длительных попыток консервативного лечения.
Операция состоится в Нью-Йорке. Прооперирует теннисиста известный хирург Дэвид Алчек, врач, который в 2009 году прооперировал Марию Шарапову.
«Да, мне предстоит операция, я принял это как неизбежность. Я испытываю боль долгое время. Так было и на Открытом чемпионате Австралии. Что бы я ни делал, чтобы выздороветь, ничего не менялось. Сроки восстановления – 7-8 недель, но всё будет известно после операции. Я никуда не тороплюсь. Мне нужно уделить время своему здоровью», — цитирует Чорича издание Sportske Novosti.
Напомним, последним турниром, в котором принял участие хорват, стало соревнование в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале он уступил венгру Мартону Фучовичу со счётом 4:6, 1:6. За свою карьеру Чорич выиграл два турнира — ATP-500 в Галле (Нидерланды) в 2018 году и ATP-250 в Марракеше (Марокко) в 2019 году.
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