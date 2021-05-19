Роджер Федерер — о проигрыше в Женеве: я ожидал от себя большего

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение в первом для себя матче домашнего турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).

«Я ожидал от себя большего. Я не смог изменить ситуацию в ключевые моменты. Я огорчён за организаторов, которые были очень рады видеть меня здесь. Хорошо, что я снова могу играть в теннис. Физически я чувствую себя лучше, чем в Дохе. Я просто должен смириться с этим проигрышем», — приводит слова 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Daily Express.

В матче второго круга швейцарец проиграл 75-й ракетке мира испанцу Пабло Андухару. Для победы Пабло потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом в трех сетах 6:4, 4:6, 6:4. Федерер до этой встречи имел серию в 11 побед подряд в Женеве и серию из 32 выигранных матчей в Швейцарии с 2014 года. Также этот поединок стал для швейцарца первым на грунте за 712 дней.