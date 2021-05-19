419-я ракетка мира Штрикер прокомментировал свою победу в Женеве над Марином Чиличем
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18-летний швейцарский теннисист Доминик Штефан Штрикер прокомментировал свою победу над 46-й ракеткой мира хорватом Марином Чиличем в матче первого круга турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).
«Это был отличный матч. Я играл хорошо с самого начала. Конечно, я нервничал. Я старался изо всех сил. Я довольно хорошо подавал весь матч, так что это мне очень помогло. Я просто очень счастлив. На самом деле всё было в порядке до 5:1 30:0. Я был рад, что закончил со счётом 6:1, так что мне не пришлось снова подавать со счётом 5:3», — приводит слова Штрикера Ubitennis.
419-я ракетка мира Штрикер получил уайлд-кард от организаторов на участие в турнире. Счёт встречи – 7:6 (7:5), 6:1 в пользу швейцарского теннисиста. Матч продолжался 1 час 18 минут.
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