419-я ракетка мира Штрикер прокомментировал свою победу в Женеве над Марином Чиличем

18-летний швейцарский теннисист Доминик Штефан Штрикер прокомментировал свою победу над 46-й ракеткой мира хорватом Марином Чиличем в матче первого круга турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).

«Это был отличный матч. Я играл хорошо с самого начала. Конечно, я нервничал. Я старался изо всех сил. Я довольно хорошо подавал весь матч, так что это мне очень помогло. Я просто очень счастлив. На самом деле всё было в порядке до 5:1 30:0. Я был рад, что закончил со счётом 6:1, так что мне не пришлось снова подавать со счётом 5:3», — приводит слова Штрикера Ubitennis.

419-я ракетка мира Штрикер получил уайлд-кард от организаторов на участие в турнире. Счёт встречи – 7:6 (7:5), 6:1 в пользу швейцарского теннисиста. Матч продолжался 1 час 18 минут.