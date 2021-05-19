Бывший тренер Федерера: «Ролан Гаррос» будет сложным для Роджера

Бывший тренер Роджера Федерера Пол Анакон поделился мнением об игре швейцарца после поражения того в Женеве в преддверии «Ролан Гаррос» и Уимблдона.
«Я думаю, что это сильно отличается от того, что было четыре года назад, и возраст в 35 лет отличается от приближения к 40. Я думаю, что турнир в Париже будет действительно сложным для него. Но он поддерживает форму и хорошее здоровье. Роджер не собирается выходить на травяной сезон, не думая, что сможет выиграть Уимблдон. Он будет говорить все требуемые по логике вещи, но в глубине души он знает, что может выиграть этот турнир. Но чем менее вы доминируете, тем больше эта аура непобедимости начинает рассеиваться, и ей нужно только немного развеяться, чтобы что-то изменить», — приводит слова тренера Tennis 365 со ссылкой на New York Times.
Пол Анакон тренировал Роджера Федерера с 2010 по 2013 год.
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