Арина Соболенко поделилась фотографией с тренировки

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась с подписчиками новой фотографией в "инстаграме". На фото спортсменка сидит на надувном мяче для фитнеса на фоне корта.

«Сколько цветов вы видите?», — задала вопрос к фото Соболенко.

Подписчики прокомментировали пост следующим образом.

«Скитлстрянка?», «Я вижу только Арину», «Я вижу цвета победы», «Мои глаза устремлены только на это великолепное лицо», «Один: тебя».

Фотографии можно посмотреть в "инстаграме" Арины Соболенко.

Арина Соболенко — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница 14 турниров WTA, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной Белоруссии, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.