Азаренко: чем старше становлюсь, тем больше мне нравится проводить время в одиночестве

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию.

«Я чувствую, что чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится проводить время в одиночестве», — подписала фото Виктория.

Подписчики отреагировали на пост. Многие согласились с мыслью теннисистки. Другие оставляли комплименты.

«Я полностью согласна», «Точно, чем ты старше, тем больше ты сыт по горло людьми», «У меня то же самое», «Чем старше ты становишься, тем больше ты хорошеешь», «Прекрасное лицо».

«Я на десять лет старше тебя, и к тому времени, когда ты достигнешь моего возраста, ты наверняка будешь считать, что время в одиночестве — лучшее удовольствие и подарок небес! Всего наилучшего, ты великолепна!»

Фотографию можно посмотреть в "инстаграме" Виктории Азаренко.