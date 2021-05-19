Доминик Тим: моя цель — использовать импульс, который мне дала победа на US Open — 2020

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о влиянии на него победы на US Open — 2020, первом титуле на турнирах «Большого шлема».
«До начала Открытого чемпионата США никогда не думал, что буду стоять там в конце и поднимать трофей. Было очень, очень трудно пережить три поражения в финалах турниров «Большого шлема», потому что я начал сомневаться в себе. Задумался, какой будет моя карьера, если мне так и не удастся взять «Большой шлем» после того, как у меня были такие прекрасные шансы. Мы привыкли к переполненному стадиону, а потом вдруг стали жить в «пузырях», играли перед пустым стадионом, особенно в Нью-Йорке, это довольно сложно.
Перед финалом с Сашей Зверевым все объявили меня фаворитом, но я так не считал. Я знал, насколько хорош Саша и как трудно с ним играть. Давление было огромным. Я действительно думал, что это может быть моим последним шансом.
У Стэна Вавринки было пять удивительных лет, когда он хорошо играл во всех крупных турнирах. Моя цель, чтобы я мог использовать огромный импульс, который дал мне Открытый чемпионат США», — приводит слова Тима ATP.
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