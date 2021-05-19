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Карацев уступил Синнеру на старте турнира в Лионе, выиграв первый сет 6:0

Карацев уступил Синнеру на старте турнира в Лионе, выиграв первый сет 6:0
Елена Чистова
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Лионе. В стартовом матче Карацев уступил шестому сеяному итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:0, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут, включая часовой перерыв на дождь после третьего гейма решающего сета.

Карацев трижды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. Синнер подал 3 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев — Янник Синнер в Лионе.

За выход в четвертьфинал Синнер сыграет с лаки лузером из Франции Артуром Риндеркнехом, победившим шведа Микаэля Имера, — 6:3, 6:7, 6:2.

Лион. 1-й круг
19 мая 2021, среда. 15:05 МСК
Аслан Карацев
25
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
0 		6 6
         
Янник Синнер
17
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Лион. 1-й круг
19 мая 2021, среда. 15:50 МСК
Артур Риндеркнех
125
Франция
Артур Риндеркнех
А. Риндеркнех
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
3 		7 7 2
         
Микаэль Имер
101
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
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