Карацев уступил Синнеру на старте турнира в Лионе, выиграв первый сет 6:0

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Лионе. В стартовом матче Карацев уступил шестому сеяному итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:0, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут, включая часовой перерыв на дождь после третьего гейма решающего сета.

Карацев трижды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. Синнер подал 3 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев — Янник Синнер в Лионе.

За выход в четвертьфинал Синнер сыграет с лаки лузером из Франции Артуром Риндеркнехом, победившим шведа Микаэля Имера, — 6:3, 6:7, 6:2.