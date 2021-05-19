Карацев уступил Синнеру на старте турнира в Лионе, выиграв первый сет 6:0
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Лионе. В стартовом матче Карацев уступил шестому сеяному итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:0, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 35 минут, включая часовой перерыв на дождь после третьего гейма решающего сета.
Карацев трижды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. Синнер подал 3 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Аслан Карацев — Янник Синнер в Лионе.
За выход в четвертьфинал Синнер сыграет с лаки лузером из Франции Артуром Риндеркнехом, победившим шведа Микаэля Имера, — 6:3, 6:7, 6:2.
Лион. 1-й круг
19 мая 2021, среда. 15:05 МСК
25
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
|6
17
Янник Синнер
Я. Синнер
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