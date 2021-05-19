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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, обыграв Майхшака

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, обыграв Майхшака
Елена Чистова
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250, который проходит в Лионе (Франция). В матче второго круга восьмой сеяный Хачанов нанёс поражение поляку Камилю Майхшаку, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Майхшак подал 7 эйсов, избежал ошибок на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Лионе Хачанов сыграет с победителем четвертьфинального матча между третьей ракеткой соревнований аргентинцем Диего Шварцманом и французом Ришаром Гаске.

Хачанов — единственный россиянин, продолжающий борьбу на турнире в Лионе.

Лион. 2-й круг
19 мая 2021, среда. 18:55 МСК
Камиль Майхшак
129
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3  
7 7 		6  
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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