Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, обыграв Майхшака

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250, который проходит в Лионе (Франция). В матче второго круга восьмой сеяный Хачанов нанёс поражение поляку Камилю Майхшаку, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. Майхшак подал 7 эйсов, избежал ошибок на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Лионе Хачанов сыграет с победителем четвертьфинального матча между третьей ракеткой соревнований аргентинцем Диего Шварцманом и французом Ришаром Гаске.

Хачанов — единственный россиянин, продолжающий борьбу на турнире в Лионе.