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Хорватский теннисист Борна Чорич перенёс операцию на правом плече

Хорватский теннисист Борна Чорич перенёс операцию на правом плече
Елена Чистова
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30-я ракетка мира 24-летний хорватский теннисист Борна Чорич сообщил об операции на правом плече, которая была ему сделана в США.

«Я в Нью-Йорке, так как вчера мне сделали операцию на правом плече. Уже некоторое время боролся с болью в плече, и, несмотря на то что испробовал целый ряд методов восстановления, стало ясно, что необходимо более радикальное решение. Поговорив с ведущими врачами вместе со своей командой, решил, что лучшим вариантом будет операция.

Операция прошла отлично, очень благодарен команде Института спортивной медицины HSS и особенно доктору Дэвиду Алчеку. Теперь время для восстановления, чтобы поскорее вернуться на корт. Как всегда, спасибо за поддержку», — написал Чорич на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Борны Чорича в «Инстаграме».

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