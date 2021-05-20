Хорватский теннисист Борна Чорич перенёс операцию на правом плече

30-я ракетка мира 24-летний хорватский теннисист Борна Чорич сообщил об операции на правом плече, которая была ему сделана в США.
«Я в Нью-Йорке, так как вчера мне сделали операцию на правом плече. Уже некоторое время боролся с болью в плече, и, несмотря на то что испробовал целый ряд методов восстановления, стало ясно, что необходимо более радикальное решение. Поговорив с ведущими врачами вместе со своей командой, решил, что лучшим вариантом будет операция.
Операция прошла отлично, очень благодарен команде Института спортивной медицины HSS и особенно доктору Дэвиду Алчеку. Теперь время для восстановления, чтобы поскорее вернуться на корт. Как всегда, спасибо за поддержку», — написал Чорич на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Борны Чорича в «Инстаграме».
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