Игроки показали, как жуткий град нарушил расписание турнира в Женеве
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Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер и представитель Нидерландов Матве Миддлкоп поделились в «сториз» своих «инстаграмов» причиной задержек матчей на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария).
Крупный град, обрушившийся на город, заставил пересмотреть расписание соревнования.
Даниэль Альтмайер в первом круге турнира проиграл представителю Испании Фелисьяно Лопесу в двух сетах со счётом 6:7, 4:6.
Матве Миддлкоп играет в паре с представителем Сальвадора Марсело Аревало. Их дуэт сыграет в матче первого круга парного разряда с австралийцем Джоном Пирсом и представителем Новой Зеландии Майклом Винусом 20 мая, в четверг.
Призовой фонд турнира в одиночном мужском разряде составляет € 419 470. Финал пройдёт 22 мая.
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