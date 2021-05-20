Игроки показали, как жуткий град нарушил расписание турнира в Женеве

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер и представитель Нидерландов Матве Миддлкоп поделились в «сториз» своих «инстаграмов» причиной задержек матчей на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Крупный град, обрушившийся на город, заставил пересмотреть расписание соревнования.

Даниэль Альтмайер в первом круге турнира проиграл представителю Испании Фелисьяно Лопесу в двух сетах со счётом 6:7, 4:6.

Матве Миддлкоп играет в паре с представителем Сальвадора Марсело Аревало. Их дуэт сыграет в матче первого круга парного разряда с австралийцем Джоном Пирсом и представителем Новой Зеландии Майклом Винусом 20 мая, в четверг.

Призовой фонд турнира в одиночном мужском разряде составляет € 419 470. Финал пройдёт 22 мая.