Синнер прокомментировал победу над Карацевым на старте турнира в Лионе
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым в стартовом матче турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). Карацев уступил шестому сеяному итальянцу со счётом 6:0, 3:6, 4:6
«Это был тяжёлый матч. Он отличный игрок, особенно в этом году с некоторыми большими победами. Сегодня я счастлив, что победил. Определённо здорово было иметь поддержку зрителей, чтобы вернуться с быстрого старта Аслана», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP Tour.
Встреча продолжалась 3 часа 35 минут, включая часовой перерыв на дождь после третьего гейма решающего сета. За выход в четвертьфинал Синнер поспорит с лаки лузером из Франции Артуром Риндеркнехом, победившим шведа Микаэля Имера, — 6:3, 6:7, 6:2.
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