«С Днём вышиванки!» Элина Свитолина опубликовала праздничное фото

Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила соотечественников с Днём вышиванки.
«С Днём вышиванки! Украинские традиции — одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны», — написала Свитолина.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Элины Свитолиной
Подписчики так оценили фото Элины:
«Прекрасная украинка».
«Красавица».
«Браво, Элина, достойный пример для украинской молодёжи! Вы красавица».
«Лучшая!»
На прошедшем турнире категории WTA-1000 в Риме Свитолина не сумела пробиться в полуфинал. В четвертьфинальном матче она проиграла будущей чемпионке соревнований, представительнице Польши Иге Свёнтек со счётом 2:6, 5:7.
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