Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С Днём вышиванки!» Элина Свитолина опубликовала праздничное фото

«С Днём вышиванки!» Элина Свитолина опубликовала праздничное фото
Антон Шебика
Комментарии

Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила соотечественников с Днём вышиванки.

«С Днём вышиванки! Украинские традиции — одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны», — написала Свитолина.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Элины Свитолиной

Подписчики так оценили фото Элины:
«Прекрасная украинка».
«Красавица».
«Браво, Элина, достойный пример для украинской молодёжи! Вы красавица».
«Лучшая!»

На прошедшем турнире категории WTA-1000 в Риме Свитолина не сумела пробиться в полуфинал. В четвертьфинальном матче она проиграла будущей чемпионке соревнований, представительнице Польши Иге Свёнтек со счётом 2:6, 5:7.

Новость по теме
Элина Свитолина сфотографировалась в соблазнительно коротком платье
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021