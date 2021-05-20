«С Днём вышиванки!» Элина Свитолина опубликовала праздничное фото

Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила соотечественников с Днём вышиванки.

«С Днём вышиванки! Украинские традиции — одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны», — написала Свитолина.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Элины Свитолиной

Подписчики так оценили фото Элины:

«Прекрасная украинка».

«Красавица».

«Браво, Элина, достойный пример для украинской молодёжи! Вы красавица».

«Лучшая!»

На прошедшем турнире категории WTA-1000 в Риме Свитолина не сумела пробиться в полуфинал. В четвертьфинальном матче она проиграла будущей чемпионке соревнований, представительнице Польши Иге Свёнтек со счётом 2:6, 5:7.