Штрикер: тренировки с Федерером помогли мне увидеть, что я близок к его уровню

18-летний швейцарский теннисист Доминик Штефан Штрикер, впервые в карьере вышедший в четвертьфинал на уровне ATP на домашнем турнире в Женеве, рассказал о трёхнедельной предсезонной тренировке с соотечественником Роджером Федерером в Дубае.

«Он рассказал мне некоторые вещи, например, о том, как важна подача — это единственный удар в теннисе, который зависит только от тебя. Невозможно научиться ему сразу, поэтому я просто очень усердно работал над этим. Моя подача становится лучше, и я выигрываю на ней много очков.

Мы виделись здесь, в Женеве, и немного поговорили, просто поздоровались. Тут мы не практиковались, но много тренировались в начале года. Конечно, это помогает мне увидеть, насколько он хорош, и что я на самом деле близок к его уровню – может быть, не на его уровне, но я пытаюсь достичь этого. Моя игра становится лучше, и я пытаюсь достичь того уровня, на котором находятся лучшие теннисисты», — приводит слова Доминика ATP.