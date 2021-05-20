Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

Теннисист из Канады Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В матче второго круга он обыграл итальянца Марко Чеккинато.

Для победы Шаповалову потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:1 в пользу Дениса. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.



Шаповалов выполнил 15 эйсов, допустил девять двойных ошибок и использовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Чеккинато семь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Денис Шаповалов поспорит с представителем Сербии Ласло Джере.



Призовой фонд турнира в Женеве составляет € 419 470. Финал пройдёт в субботу, 22 мая.