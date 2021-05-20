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Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира в Женеве
Лидия Шейко
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Теннисист из Канады Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В матче второго круга он обыграл итальянца Марко Чеккинато.

Для победы Шаповалову потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:1 в пользу Дениса. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.

Шаповалов выполнил 15 эйсов, допустил девять двойных ошибок и использовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Чеккинато семь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Денис Шаповалов поспорит с представителем Сербии Ласло Джере.

Призовой фонд турнира в Женеве составляет € 419 470. Финал пройдёт в субботу, 22 мая.

Женева. 2-й круг
20 мая 2021, четверг. 13:05 МСК
Марко Чеккинато
104
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 1
6 4 		7 6
         
Денис Шаповалов
15
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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