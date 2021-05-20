Марко Чеккинато уничтожил свою ракетку о корт в матче с Денисом Шаповаловым
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Итальянский теннисист Марко Чеккинато бурно выразил эмоции в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).
Он встречался с Денисом Шаповаловым из Канады. В третьем сете при счёте 6:7 (4:7), 7:5, 1:0 в пользу Дениса после проигрыша очка Чеккинато несколько раз ударил ракеткой о грунт корта, практически уничтожив её.
Встреча завершилась счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:1 в пользу Шаповалова. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.
За выход в полуфинал турнира Денис Шаповалов поспорит с представителем Сербии Ласло Джере, обыгравшим итальянца Фабио Фоньини в трёх сетах со счётом 6:3, 6:7, 6:1.
Призовой фонд турнира в Женеве составляет € 419 470. Финал пройдёт 22 мая.
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