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Марко Чеккинато уничтожил свою ракетку о корт в матче с Денисом Шаповаловым

Марко Чеккинато уничтожил свою ракетку о корт в матче с Денисом Шаповаловым
Лидия Шейко
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Итальянский теннисист Марко Чеккинато бурно выразил эмоции в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Он встречался с Денисом Шаповаловым из Канады. В третьем сете при счёте 6:7 (4:7), 7:5, 1:0 в пользу Дениса после проигрыша очка Чеккинато несколько раз ударил ракеткой о грунт корта, практически уничтожив её.

Встреча завершилась счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:1 в пользу Шаповалова. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.

За выход в полуфинал турнира Денис Шаповалов поспорит с представителем Сербии Ласло Джере, обыгравшим итальянца Фабио Фоньини в трёх сетах со счётом 6:3, 6:7, 6:1.

Призовой фонд турнира в Женеве составляет € 419 470. Финал пройдёт 22 мая.

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