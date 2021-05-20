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Хачанов — о выходе в 1/4 финала в Лионе: после нескольких тяжёлых недель рад пройти дальше

Хачанов — о выходе в 1/4 финала в Лионе: после нескольких тяжёлых недель рад пройти дальше
Лидия Шейко
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фотографию в «Инстаграме» с кортов в Лионе (Франция). На турнире в этом городе спортсмен вышел в четвертьфинал, прервав на этой неделе серию из четырёх поражений.

«Четвертьфинал здесь, в Лионе. После нескольких тяжёлых недель рад пройти дальше. Спасибо тем, кто меня всегда поддерживает вне зависимости от результатов», — подписал фото Хачанов.

Один из подписчиков оставил такой комментарий: «Карен, нужны победы над топами, пока ты всего лишь обыграл игроков вне топ-100. Надеюсь, на «Ролан Гаррос» покажешь свой лучший теннис».

На что Хачанов ответил: «Я согласен и усердно работаю над этим. Но чтобы было больше побед над топами, нужно обыгрывать других игроков и проходить дальше!»

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Карена Хачанова.

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