Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала турнира в Лионе

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В матче второго раунда соревнований со счётом 6:1, 6:4 он одолел представителя США Томми Пола.



Продолжительность встречи составила 1 час и 16 минут. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Пол, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся на подаче.



За выход в полуфинал соревнований Стефанос поспорит с японским теннисистом Йосихито Нисиока.

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.