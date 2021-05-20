Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала турнира в Лионе

Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала турнира в Лионе
Виталий Весёлый
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В матче второго раунда соревнований со счётом 6:1, 6:4 он одолел представителя США Томми Пола.

Продолжительность встречи составила 1 час и 16 минут. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Пол, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся на подаче.

За выход в полуфинал соревнований Стефанос поспорит с японским теннисистом Йосихито Нисиока.

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.

Лион. 2-й круг
20 мая 2021, четверг. 16:10 МСК
Томми Пол
53
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021