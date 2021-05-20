Стефанос Циципас вышел в 1/4 финала турнира в Лионе
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В матче второго раунда соревнований со счётом 6:1, 6:4 он одолел представителя США Томми Пола.
Продолжительность встречи составила 1 час и 16 минут. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Пол, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся на подаче.
За выход в полуфинал соревнований Стефанос поспорит с японским теннисистом Йосихито Нисиока.
В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.
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