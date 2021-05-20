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Синнер получил предупреждение за то, что во время туалетного перерыва не сходил в туалет

Синнер получил предупреждение за то, что во время туалетного перерыва не сходил в туалет
Виталий Весёлый
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Итальянский теннисист Янник Синнер получил предупреждение за неспортивное поведение во время матча с россиянином Асланом Карацевым на турнире категории ATP-250 в Лионе, информирует журналист Ванни Гибертини на своей странице в «Твиттере».

После проигранного со счётом 0:6 первого сета Синнер взял туалетный перерыв, однако так и не сходил в туалет. Судья, сопровождавший 19-летнего итальянца в уборную, сообщил арбитру на вышке, что итальянец в действительности не пользовался туалетом.

Напомним, Карацев всё-таки уступил Яннику в трёх сетах — 6:0, 3:6, 4:6.

За выход в четвертьфинал соревнований Синнер сыграет с лаки лузером из Франции Артуром Риндеркнехом, победившим шведа Микаэля Имера, — 6:3, 6:7, 6:2.

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