Норри в двух сетах обыграл Тима и вышел в четвертьфинал турнира в Лионе

Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В матче второго круга соревнований он одолел представителя Австрии Доминика Тима. Счёт матча — 6:3, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час и 6 минут. Норри 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Тим, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса и 4 раза ошибся на подаче.



За выход в полуфинал соревнований британец поспорит с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) — Янник Синнер (Италия).

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.