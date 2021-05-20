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Норри в двух сетах обыграл Тима и вышел в четвертьфинал турнира в Лионе

Норри в двух сетах обыграл Тима и вышел в четвертьфинал турнира в Лионе
Виталий Весёлый
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Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В матче второго круга соревнований он одолел представителя Австрии Доминика Тима. Счёт матча — 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 6 минут. Норри 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Тим, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса и 4 раза ошибся на подаче.

За выход в полуфинал соревнований британец поспорит с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) — Янник Синнер (Италия).

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.

Лион. 2-й круг
20 мая 2021, четверг. 17:40 МСК
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Кэмерон Норри
49
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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