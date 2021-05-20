«Это просто огромный шаг назад». Тим — о поражении в матче с Норри на турнире в Лионе

Четвёртая ракетка мира, австриец Доминик Тим прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция) с британцем Кэмероном Норри — 3:6, 2:6.
«Это просто огромный шаг назад. Я надеялся извлечь положительные моменты из выступлений в Мадриде и Риме и использовать их здесь, однако у меня это не получилось. Сейчас нужно всё проанализировать и готовиться к «Ролан Гаррос», — приводит слова Тима журналист Крис Оддо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, за выход в 1/2 финала соревнований Норри поспорит с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) — Янник Синнер (Италия).
В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.
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