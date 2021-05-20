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Янник Синнер уступил 125-й ракетке мира во втором круге турнира в Лионе

Янник Синнер уступил 125-й ракетке мира во втором круге турнира в Лионе
Виталий Весёлый
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Итальянский теннисист Янник Синнер не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В матче второго круга соревнований он уступил представителю Франции Артуру Риндеркнеху. Счёт матча — 7:6 (9:7), 2:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 36 минут. Синнер 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Его соперник, занимающий 125-е место в рейтинге ATP, выполнил 10 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и использовал 6 шансов из 13 взять подачу Янника.

За выход в полуфинал соревнований француз поспорит с британцем Кэмероном Норри.

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.

Лион. 2-й круг
20 мая 2021, четверг. 19:10 МСК
Артур Риндеркнех
125
Франция
Артур Риндеркнех
А. Риндеркнех
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 7 		6 7
7 9 		2 5
         
Янник Синнер
17
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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