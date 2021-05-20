Янник Синнер уступил 125-й ракетке мира во втором круге турнира в Лионе

Итальянский теннисист Янник Синнер не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В матче второго круга соревнований он уступил представителю Франции Артуру Риндеркнеху. Счёт матча — 7:6 (9:7), 2:6, 5:7.



Продолжительность встречи составила 2 часа и 36 минут. Синнер 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Его соперник, занимающий 125-е место в рейтинге ATP, выполнил 10 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и использовал 6 шансов из 13 взять подачу Янника.



За выход в полуфинал соревнований француз поспорит с британцем Кэмероном Норри.

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.