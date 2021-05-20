Тарпищев отреагировал на перенос Индиан-Уэллса на одну неделю с Кубком Кремля

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на перенос «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) на октябрь. «ВТБ Кубок Кремля», если в календаре не произойдёт никаких изменений, состоится с 18 по 24 октября.
«Ничего, нормально. Мы же играем турнир за турниром — женский, а потом мужской. Нормальные сроки абсолютно. Мы уже согласовали все сроки и утвердили. Другими соревнованиями помещения заняты не будут, всё утвердили. Сейчас рано говорить, скажется ли это на участниках турнира. У всех разные ситуации, ещё рано об этом судить», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, в 2020 году «Мастерс» и турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе из-за пандемии коронавируса были отменены. В 2019 году победу на соревнованиях праздновали австриец Доминик Тим в мужском одиночном разряде и Бьянка Андрееску из Канады — в женском одиночном.
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