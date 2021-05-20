Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев отреагировал на перенос Индиан-Уэллса на одну неделю с Кубком Кремля

Тарпищев отреагировал на перенос Индиан-Уэллса на одну неделю с Кубком Кремля
Салават Муртазин
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на перенос «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) на октябрь. «ВТБ Кубок Кремля», если в календаре не произойдёт никаких изменений, состоится с 18 по 24 октября.

«Ничего, нормально. Мы же играем турнир за турниром — женский, а потом мужской. Нормальные сроки абсолютно. Мы уже согласовали все сроки и утвердили. Другими соревнованиями помещения заняты не будут, всё утвердили. Сейчас рано говорить, скажется ли это на участниках турнира. У всех разные ситуации, ещё рано об этом судить», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в 2020 году «Мастерс» и турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе из-за пандемии коронавируса были отменены. В 2019 году победу на соревнованиях праздновали австриец Доминик Тим в мужском одиночном разряде и Бьянка Андрееску из Канады — в женском одиночном.

Новость по теме
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе перенесён на октябрь
$ 90 млн — и все вне корта! Федерер стал самым богатым теннисистом мира, сыграв 2 матча $ 90 млн — и все вне корта! Федерер стал самым богатым теннисистом мира, сыграв 2 матча
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021