Циципас прокомментировал победу в матче с Полом на турнире в Лионе

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу, одержанную в матче второго раунда турнира серии ATP-250 в Лионе (Франция). Со счётом 6:1, 6:4 он одолел представителя США Томми Пола.

«Контролировал ход матча с самого его начала. Во втором сете у меня было несколько возможностей сделать двойной брейк. Но в целом я сегодня играл в хороший теннис. Бывали деньки, когда моя подача летела и лучше, зато я принимал верные решения, когда ситуация требовала того», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

За выход в полуфинал соревнований Стефанос поспорит с японским теннисистом Йосихито Нисиока.

В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.